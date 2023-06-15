5. Nükleer Santraller Fuarı 21 Haziran’da

Dünyanın dört bir yanından binin üzerinde karar verici, akademisyen, sivil toplum kuruluşu, üretici, tedarikçi ve profesyoneli, nükleer enerjinin gündemindeki konular etrafında buluşturacak NPPES’te hızlı büyüyen Türkiye’deki nükleer enerji sektöründeki güncel gelişmeler ile Afrika ve Ortadoğu pazarlarında bekleyen fırsatlar da masaya yatırılacak.

Birçok alt sektörün büyük bir pazarı olan nükleer sanayinin, özellikle boru, kablo, cıvata, çimento, kazan, madeni yağ gibi birçok alt bileşen için de iş fırsatı sağladığını anlatan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, bu açıdan Türk sanayicilerinin nükleer enerjide nitelikli ürünleriyle tedarikçi olabileceklerini anımsattı.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, NPPES’te nükleer enerji alanındaki yenilikçi teknolojiler ve bu kapsamda küçük modüler reaktörlerle (SMR) ilgili oturumların düzenleneceğini bildirdi. Çiftçi, birim başına 300 MW’a ulaşan üretim kapasiteleriyle SMR’lerin, maliyet, inşaat süresinden tasarruf, daha kısa geri ödeme, ölçeklenebilirlik gibi avantajlarıyla tüm dünyada ve ülkemizde de karar vericilerin gündemlerinde yer aldığını bildirdi.

Çiftçi, “NPPES’te Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da SMR teknolojilerinin uygulanabilirliğini alanın uzman isimleriyle gündeme taşıyacağız. Türkiye’nin nükleer enerjideki atılım hamlesinde konvansiyonel santral projelerinin yanı sıra enerjide arz güvenliği açısından SMR’ler önemli rol oynayabilir” dedi.