5 ŞUBAT 202 SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu?

AFAD her sarsıntıyı verilerine işliyor. Vatadaşlar da en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu bu sayede takip ediyor. bugün büyük bir sarsıntı gerçekleşmezken son depremler araması yine sıkça yapılıyor. İşte detaylar...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

10.38 – Yahyalı (Kayseri) – 2.0

10.32 – Söğüt (Bilecik) – 1.2

09.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

09.19 – Yahyalı (Kayseri) – 1.4

09.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

09.02 – Palandöken (Erzurum) – 1.4

08.54 – Yahyalı (Kayseri) – 2.3

08.46 – Fethiye Körfezi, Akdeniz (Muğla) – 1.2

08.24 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.2

08.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

08.13 – Akçadağ (Malatya) – 1.2

07.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

07.32 – Doğanşehir (Malatya) – 1.2

06.48 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3

06.47 – Antalya Körfezi, Akdeniz (Kemer) – 1.6

06.39 – Merkez (Ağrı) – 1.0

06.19 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0

06.15 – Doğanşehir (Malatya) – 3.6

06.09 – Doğanşehir (Malatya) – 2.8

06.06 – Doğanşehir (Malatya) – 3.0

06.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.52 – Ağlasun (Burdur) – 1.4

05.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

05.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.55 – Hayrabolu (Tekirdağ) – 1.3

04.53 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.0

04.48 – Seydikemer (Muğla) – 1.6

04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.14 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.7

04.12 – Sivrice (Elazığ) – 1.8

03.54 – Merkez (Bolu) – 0.9

03.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

03.23 – Sincik (Adıyaman) – 1.1

03.19 – Akdeniz açıkları, Kumluca (Antalya) – 1.8

03.19 – Sincik (Adıyaman) – 1.5

03.09 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.1

02.56 – Ezine (Çanakkale) – 1.3

02.55 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.1

02.40 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.7

02.30 – Beypazarı (Ankara) – 1.4

02.24 – Seydikemer (Muğla) – 1.2

02.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.11 – Akhisar (Manisa) – 1.3

01.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

01.45 – Sulusaray (Tokat) – 1.0

01.33 – Sivrice (Elazığ) – 1.7

01.23 – Ezine (Çanakkale) – 1.8

01.11 – Kozani, Yunanistan – 2.9

00.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

00.52 – Çerkeş (Çankırı) – 1.1

00.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

00.34 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.0

00.31 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.5

00.16 – Pütürge (Malatya) – 1.2

00.14 – Marmara Denizi, Marmara (Balıkesir) – 1.2

00.10 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.1

00.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2