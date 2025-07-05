Termometreler yükseliyor, sağanaklar etkisini artırıyor... Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye’nin batısı Afrika sıcaklarının etkisi altına girerken, doğu ve kuzeydoğu bölgelerde şiddetli sağanak alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe dair güncel hava durumu tahminlerini paylaştı.

Kuvvetli sağanak ve sıcaklık uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'un doğusu, Tokat'ın kuzeyi, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Batı bölgelerinde sıcaklık artıyor

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık. Özellikle Manisa (39°C), Denizli (38°C) ve İzmir (37°C) gibi illerde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkıyor.

Kuvvetli rüzgar tehlikesi

Rüzgar; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında zaman zaman 40-60 km/saat hızla esecek.

Bölge bölge güncel hava durumu (5 Temmuz 2025)

Marmara

İstanbul hava durumu: 31°C, az bulutlu

Edirne hava durumu: 37°C, az bulutlu

Kırklareli hava durumu: 35°C, açık

Balıkesir hava durumu: 34°C, açık

Ege

İzmir hava durumu: 37°C, açık

Manisa hava durumu: 39°C, açık

Denizli hava durumu: 38°C, açık

Afyonkarahisar hava durumu: 31°C, açık

Akdeniz

Antalya hava durumu: 37°C, açık

Adana hava durumu: 36°C, açık

Hatay hava durumu: 33°C, açık

Isparta hava durumu: 33°C, açık

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 30°C, açık

Konya hava durumu: 29°C, açık

Eskişehir hava durumu: 32°C, açık

Nevşehir hava durumu: 24°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu hava durumu: 30°C, açık

Zonguldak hava durumu: 27°C, açık

Düzce hava durumu: 31°C, açık

Sinop hava durumu: 28°C, açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun hava durumu: 27°C, doğusu kuvvetli sağanak

Ordu hava durumu: Yağışlı, kuvvetli sağanak uyarısı

Trabzon hava durumu: 23°C, sağanak

Artvin hava durumu: 17°C, gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 17°C, yerel kuvvetli sağanak

Kars hava durumu: 19°C, yerel kuvvetli sağanak

Malatya hava durumu: 32°C, parçalı bulutlu

Van hava durumu: 21°C, doğusunda sağanak

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 34°C, açık

Gaziantep hava durumu: 32°C, açık

Mardin hava durumu: 30°C, açık

Siirt hava durumu: 32°C, açık