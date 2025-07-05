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5 Temmuz 2025 il il güncel hava durumu: Batıda kavurucu sıcak, doğuda şiddetli sağanak! (Bugün hava nasıl olacak?)

Afrika sıcaklıkları yurdu etkisi altına alıyor. 5 Temmuz itibarıyla batı bölgelerinde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da şiddetli sağanaklar bekleniyor. Meteoroloji, özellikle Ordu, Giresun, Samsun'un doğusu ile Erzurum ve Kars çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rüzgar ise bazı bölgelerde saatte 60 km’ye ulaşabilecek. İşte bölge bölge güncel hava durumu tahminleri…

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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5 Temmuz 2025 il il güncel hava durumu: Batıda kavurucu sıcak, doğuda şiddetli sağanak! (Bugün hava nasıl olacak?)
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Termometreler yükseliyor, sağanaklar etkisini artırıyor... Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye’nin batısı Afrika sıcaklarının etkisi altına girerken, doğu ve kuzeydoğu bölgelerde şiddetli sağanak alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe dair güncel hava durumu tahminlerini paylaştı.

Kuvvetli sağanak ve sıcaklık uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'un doğusu, Tokat'ın kuzeyi, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Batı bölgelerinde sıcaklık artıyor

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık. Özellikle Manisa (39°C), Denizli (38°C) ve İzmir (37°C) gibi illerde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkıyor.

Kuvvetli rüzgar tehlikesi

Rüzgar; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında zaman zaman 40-60 km/saat hızla esecek.

Bölge bölge güncel hava durumu (5 Temmuz 2025)

Marmara

İstanbul hava durumu: 31°C, az bulutlu
Edirne hava durumu: 37°C, az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 35°C, açık
Balıkesir hava durumu: 34°C, açık

Ege

İzmir hava durumu: 37°C, açık
Manisa hava durumu: 39°C, açık
Denizli hava durumu: 38°C, açık
Afyonkarahisar hava durumu: 31°C, açık

Akdeniz

Antalya hava durumu: 37°C, açık
Adana hava durumu: 36°C, açık
Hatay hava durumu: 33°C, açık
Isparta hava durumu: 33°C, açık

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 30°C, açık
Konya hava durumu: 29°C, açık
Eskişehir hava durumu: 32°C, açık
Nevşehir hava durumu: 24°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu hava durumu: 30°C, açık
Zonguldak hava durumu: 27°C, açık
Düzce hava durumu: 31°C, açık
Sinop hava durumu: 28°C, açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun hava durumu: 27°C, doğusu kuvvetli sağanak
Ordu hava durumu: Yağışlı, kuvvetli sağanak uyarısı
Trabzon hava durumu: 23°C, sağanak
Artvin hava durumu: 17°C, gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 17°C, yerel kuvvetli sağanak
Kars hava durumu: 19°C, yerel kuvvetli sağanak
Malatya hava durumu: 32°C, parçalı bulutlu
Van hava durumu: 21°C, doğusunda sağanak

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 34°C, açık
Gaziantep hava durumu: 32°C, açık
Mardin hava durumu: 30°C, açık
Siirt hava durumu: 32°C, açık

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