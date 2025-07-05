5 Temmuz 2025 il il güncel hava durumu: Batıda kavurucu sıcak, doğuda şiddetli sağanak! (Bugün hava nasıl olacak?)
Afrika sıcaklıkları yurdu etkisi altına alıyor. 5 Temmuz itibarıyla batı bölgelerinde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da şiddetli sağanaklar bekleniyor. Meteoroloji, özellikle Ordu, Giresun, Samsun'un doğusu ile Erzurum ve Kars çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rüzgar ise bazı bölgelerde saatte 60 km’ye ulaşabilecek. İşte bölge bölge güncel hava durumu tahminleri…
Termometreler yükseliyor, sağanaklar etkisini artırıyor... Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye’nin batısı Afrika sıcaklarının etkisi altına girerken, doğu ve kuzeydoğu bölgelerde şiddetli sağanak alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe dair güncel hava durumu tahminlerini paylaştı.
Kuvvetli sağanak ve sıcaklık uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'un doğusu, Tokat'ın kuzeyi, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Batı bölgelerinde sıcaklık artıyor
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık. Özellikle Manisa (39°C), Denizli (38°C) ve İzmir (37°C) gibi illerde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkıyor.
Kuvvetli rüzgar tehlikesi
Rüzgar; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında zaman zaman 40-60 km/saat hızla esecek.
Bölge bölge güncel hava durumu (5 Temmuz 2025)
Marmara
İstanbul hava durumu: 31°C, az bulutlu
Edirne hava durumu: 37°C, az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 35°C, açık
Balıkesir hava durumu: 34°C, açık
Ege
İzmir hava durumu: 37°C, açık
Manisa hava durumu: 39°C, açık
Denizli hava durumu: 38°C, açık
Afyonkarahisar hava durumu: 31°C, açık
Akdeniz
Antalya hava durumu: 37°C, açık
Adana hava durumu: 36°C, açık
Hatay hava durumu: 33°C, açık
Isparta hava durumu: 33°C, açık
İç Anadolu
Ankara hava durumu: 30°C, açık
Konya hava durumu: 29°C, açık
Eskişehir hava durumu: 32°C, açık
Nevşehir hava durumu: 24°C, parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu hava durumu: 30°C, açık
Zonguldak hava durumu: 27°C, açık
Düzce hava durumu: 31°C, açık
Sinop hava durumu: 28°C, açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun hava durumu: 27°C, doğusu kuvvetli sağanak
Ordu hava durumu: Yağışlı, kuvvetli sağanak uyarısı
Trabzon hava durumu: 23°C, sağanak
Artvin hava durumu: 17°C, gök gürültülü sağanak
Doğu Anadolu
Erzurum hava durumu: 17°C, yerel kuvvetli sağanak
Kars hava durumu: 19°C, yerel kuvvetli sağanak
Malatya hava durumu: 32°C, parçalı bulutlu
Van hava durumu: 21°C, doğusunda sağanak
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır hava durumu: 34°C, açık
Gaziantep hava durumu: 32°C, açık
Mardin hava durumu: 30°C, açık
Siirt hava durumu: 32°C, açık