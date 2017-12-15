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5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla dün Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri tespit edildi. 

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edildi.

Kaynak: AA

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