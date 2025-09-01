5 yılda 40 milyon ziyaretçi! Bakan Ersoy detayları aktardı: Ayasofya restorasyon süreci hızla devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Ersoy’a İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve protokol üyeleri eşlik etti.

“Mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu seferberlik”

Basın açıklamasında konuşan Bakan Ersoy, Ayasofya’da yürütülen çalışmaların yalnızca bir restorasyon olmadığını vurgulayarak, “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde yürütülen çalışmalar yalnızca bir restorasyon değil, aynı zamanda mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir koruma seferberliğidir” dedi.

Ersoy, 24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yeniden ibadete açılan Ayasofya’nın 5 yılda yaklaşık 40 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, “Bu rakam, Avrupa’daki bazı küçük ülkelerin nüfusuna eş değer. Bizim için gurur vesilesidir” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ ile güvenlik

Ersoy, Ayasofya’da 300 güvenlik görevlisinin yanı sıra yapay zekâ destekli güvenlik sistemi oluşturulduğunu açıkladı. Artırılan kamera sayısı ve yapay zekâ sayesinde muhtemel olumsuzluklara anında müdahale edilebildiğini söyledi.

Yapısal izleme ve türbeler

Bakan Ersoy, 1991’den bu yana sensörlerle caminin yapısal hareketlerinin ve nem oranlarının izlendiğini hatırlattı. Ayrıca külliyedeki 3. Mehmet, 2. Selim, 3. Murat, Şehzadeler Türbeleri, Sıbyan Mektebi ve Muvakkithane restorasyonlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kubbe ve minarelerde güçlendirme

Ersoy, devam eden ikinci etap restorasyonda 2. Beyazıt Minaresi’nin söküm ve güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ayrıca kubbenin güçlendirilmesi için kurşun kaplamaların yenileneceğini, mozaiklerin korunması amacıyla kubbeye çelik konstrüksiyon ve brandadan geçici örtü sistemi kurulduğunu ifade etti.

“Ayasofya daha güçlü bir yapısal bütünlükle ayakta kalacak”

Bakan Ersoy, restorasyon süreci tamamlandığında Ayasofya’nın eskisinden daha güçlü bir yapısal bütünlükle ziyaretçilerini ağırlayacağını vurguladı.

Bilim heyetinde alanında uzman akademisyenlerin yer aldığını belirten Ersoy, çalışmaların minarelerden kubbeye kadar geniş bir kapsamda yürütüldüğünü söyledi.