55 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış geliyor, Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu, 8 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu bir hava kütlesinin etkisi altına girmesi bekleniyor. Ülke genelinde hava durumu değişiklik gösterirken, özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar için önemli uyarılar yapıldı.

Kuvvetli yağış alarmı

MGM, bazı bölgelerde yağışların şiddetini artırarak kuvvetli ve çok kuvvetli olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yağışların; Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Bolu'nun güney ilçeleri ve Anamur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçeleri, Çanakkale çevreleri, Balıkesir’in batısı, Burdur'un doğusu, Isparta çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olacağı yönünde. Özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde ise yağışların yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

'Turuncu' ve 'sarı' kodlu alarm verildi

Kuvvetli hava olayları nedeniyle Meteoroloji, birçok il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yayımladı.

Kuvvetli yağış beklenen ve 'turuncu' kodlu uyarı verilen iller:

Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir.

Daha hafif şiddette yağış ve rüzgar beklenen ve 'sarı' kodlu uyarı verilen iller:

Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova, Antalya, Konya, Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman ve Ardahan.

Sıcaklıklar batıda düşecek

Hava sıcaklıklarında da bölgesel farklılıklar gözlenecek. Sıcaklığın, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.