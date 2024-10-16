5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi (Yarın okullar tatil olacak mı?)
Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından beş ilde okullar bugün tatil edildi. Yarın okulların tatil olup olmayacağı ise merak konusu. Öğrenciler ve veliler arama motorlarında "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu aratıyor. İşte ayrıntılar...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası "Okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Peki, yarın okullar tatil mi?
5 ilde okullar tatil edildi
Valilikler tarafından yapılan açıklamada, Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okulların 1 günlüğüne tatil edildiği bildirildi.
Yarın okullar tatil mi?
Bu illerde okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yarınki durum valiliklerden gelecek duyurulara bağlı olarak netleşecek.