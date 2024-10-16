5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi (Yarın okullar tatil olacak mı?)

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası "Okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Peki, yarın okullar tatil mi?

5 ilde okullar tatil edildi

Valilikler tarafından yapılan açıklamada, Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okulların 1 günlüğüne tatil edildiği bildirildi.

Yarın okullar tatil mi?

Bu illerde okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yarınki durum valiliklerden gelecek duyurulara bağlı olarak netleşecek.