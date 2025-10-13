5G’de geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasında önemli bir adım olacak 5G teknolojisine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, “16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz 5G ihalesine üç mobil şebeke işletmecimiz katılabilecek. Bu ihalenin ardından, işletmecilerimiz 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak” dedi.

Uraloğlu, 5G’nin yalnızca daha yüksek hız değil, aynı zamanda yeni bir teknolojik mimari sunduğuna dikkat çekerek, “Bu teknoloji sayesinde sadece iletişim değil, endüstri, sağlık, ulaşım gibi birçok alan yeniden şekillenecek. 5G, makineler arası iletişimden yapay zekâya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak” ifadelerini kullandı.

“5G iletişimde hız ve kalitenin yeni adı olacak”

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin sunduğu yüksek veri kapasitesiyle kullanıcı deneyimini kökten değiştireceğini belirtti.

“5G, önceki nesil teknolojilere kıyasla çok daha yüksek veri hızları ve kapasite sunabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebilir, büyük veri dosyalarını kısa sürede indirebilir” dedi.

Makineler arası iletişim ve akıllı şehirler 5G ile güçlenecek

5G’nin yoğun cihaz bağlantısı sağlayarak akıllı şehirlerin altyapısını oluşturacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Bir fabrikada binlerce makinenin aynı anda iletişim kurması, şehirlerdeki sensörlerin senkronize çalışması mümkün olacak. Bu da üretimde verimlilikten afet yönetimine kadar birçok alanda gelişim sağlayacak.”

Her sektöre özel ağlar: “Network slicing” dönemi

5G’nin getireceği yeniliklerden biri olan ağ dilimleme (network slicing) teknolojisine de değinen Bakan Uraloğlu, “Aynı altyapı üzerinde farklı sektörler için özel sanal ağlar oluşturulabilecek. Bir dilim akıllı araçlar için ultra düşük gecikmeyle çalışırken, bir diğeri yüksek hızlı video yayınları için optimize edilebilecek. Böylece her sektöre özel çözümler geliştirilebilecek” açıklamasında bulundu.

Gerçek zamanlı uygulamalarda yeni dönem

5G’nin sunduğu ultra düşük gecikme süresi, otonom araçlar, uzaktan ameliyatlar ve sanal gerçeklik gibi gerçek zamanlı uygulamaları mümkün hale getirecek.

Uraloğlu, “5G'nin neredeyse anlık tepki süresi, otonom araçların karar verme hızını artıracak, uzaktan sağlık hizmetlerinde güvenliği güçlendirecek” dedi.

5G deneyimi İstanbul Havalimanı ve stadyumlarda başladı

Bakan Uraloğlu, 5G’nin Türkiye’de belirli bölgelerde halihazırda test edildiğini belirtti.

“Vatandaşlarımız 5G deneyimini İstanbul Havalimanı, dört büyük futbol kulübümüzün stadyumları ve TBMM’de yaşayabiliyor” diyen Uraloğlu, teknolojinin yaygınlaşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İhale 16 Ekim’de, hizmet 1 Nisan 2026’da

Uraloğlu, 5G’nin yaygınlaşma sürecinin hızla ilerlediğini vurguladı:

“16 Ekim 2025’te yapılacak ihaleye üç mobil operatörümüz katılabilecek. Bu sürecin ardından 1 Nisan 2026’da 5G hizmeti başlayacak. Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu adım, Türkiye’nin dijital geleceğini inşa edecek.”