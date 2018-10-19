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6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Çankırı'da gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu B.Z, A.K, B.K, A.H, H.K. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheliler, kentte 16 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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