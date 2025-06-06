6 Haziran hava durumu | Meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Haziran Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde güneşli ve sıcak bir hava beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Sıcaklıklar artıyor

Tahminlere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar dikkat çekiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yerel yağış uyarısı

Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Hakkari ve Van’ın doğu ilçelerinde yağışlara karşı tedbirli olunması istendi.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu

İstanbul hava durumu: 28°C

Edirne hava durumu: 36°C

Balıkesir hava durumu: 32°C

Kırklareli hava durumu: 32°C

EGE: Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu: 32°C

Manisa hava durumu: 37°C

Denizli hava durumu: 37°C

Afyonkarahisar hava durumu: 30°C

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık

Antalya hava durumu: 32°C

Adana hava durumu: 36°C

Hatay hava durumu: 32°C

Isparta hava durumu: 32°C

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu

Ankara hava durumu: 32°C

Konya hava durumu: 31°C

Eskişehir hava durumu: 34°C

Nevşehir hava durumu: 27°C

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu

Bolu hava durumu: 31°C

Düzce hava durumu: 32°C

Zonguldak hava durumu: 25°C

Sinop hava durumu: 26°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak

Trabzon hava durumu: 21°C

Rize hava durumu: 24°C

Samsun hava durumu: 23°C

Amasya hava durumu: 31°C

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Erzurum hava durumu: 23°C

Kars hava durumu: 21°C

Van hava durumu: 21°C

Malatya hava durumu: 33°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır hava durumu: 36°C

Gaziantep hava durumu: 36°C

Mardin hava durumu: 34°C

Şanlıurfa hava durumu: 37°C