6 Haziran hava durumu | Meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 6 Haziran tarihine yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre 6 Haziran Cuma günü yurt genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Doğu Anadolu’nun doğusu ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak beklenirken, diğer bölgelerde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Haziran Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde güneşli ve sıcak bir hava beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Sıcaklıklar artıyor
Tahminlere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar dikkat çekiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yerel yağış uyarısı
Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Hakkari ve Van’ın doğu ilçelerinde yağışlara karşı tedbirli olunması istendi.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul hava durumu: 28°C
Edirne hava durumu: 36°C
Balıkesir hava durumu: 32°C
Kırklareli hava durumu: 32°C
EGE: Parçalı ve az bulutlu
İzmir hava durumu: 32°C
Manisa hava durumu: 37°C
Denizli hava durumu: 37°C
Afyonkarahisar hava durumu: 30°C
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık
Antalya hava durumu: 32°C
Adana hava durumu: 36°C
Hatay hava durumu: 32°C
Isparta hava durumu: 32°C
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu
Ankara hava durumu: 32°C
Konya hava durumu: 31°C
Eskişehir hava durumu: 34°C
Nevşehir hava durumu: 27°C
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu
Bolu hava durumu: 31°C
Düzce hava durumu: 32°C
Zonguldak hava durumu: 25°C
Sinop hava durumu: 26°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak
Trabzon hava durumu: 21°C
Rize hava durumu: 24°C
Samsun hava durumu: 23°C
Amasya hava durumu: 31°C
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Erzurum hava durumu: 23°C
Kars hava durumu: 21°C
Van hava durumu: 21°C
Malatya hava durumu: 33°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır hava durumu: 36°C
Gaziantep hava durumu: 36°C
Mardin hava durumu: 34°C
Şanlıurfa hava durumu: 37°C