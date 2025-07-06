6 Temmuz Pazar hava durumu: Meteoroloji duyurdu: Hangi illerde yağış bekleniyor? (İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Temmuz 2025 Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Rapora göre; Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 5 derece arasında artması tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde ise açık ve güneşli bir gün bekleniyor.

Bazı illerde günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ve hava durumu:

İstanbul hava durumu: 32°C – Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu: 35°C – Az bulutlu ve açık

Ankara hava durumu: 33°C – Az bulutlu ve açık

Antalya hava durumu: 34°C – Az bulutlu ve açık

Diyarbakır hava durumu: 37°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep hava durumu: 36°C – Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa hava durumu: 38°C – Az bulutlu ve sıcak

Trabzon hava durumu: 24°C – İç kesimleri sağanak yağışlı

Kars hava durumu: 22°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Erzurum hava durumu: 21°C – Doğusu yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Van hava durumu: 22°C – Doğu ilçeleri sağanak yağışlı

Bitlis hava durumu: 24°C – Parçalı bulutlu

Hakkari hava durumu: 23°C – Doğu ilçelerinde sağanak yağışlı

Şırnak hava durumu: 30°C – Az bulutlu, güneydoğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, özellikle doğu illerinde yaşayan vatandaşların gün boyunca hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.