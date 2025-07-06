6 Temmuz Pazar hava durumu: Meteoroloji duyurdu: Hangi illerde yağış bekleniyor? (İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Anadolu’nun doğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, Erzurum’un doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor. Tüm yurtta sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Temmuz 2025 Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.
Rapora göre; Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MGM, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 5 derece arasında artması tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde ise açık ve güneşli bir gün bekleniyor.
Bazı illerde günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ve hava durumu:
İstanbul hava durumu: 32°C – Az bulutlu ve açık
İzmir hava durumu: 35°C – Az bulutlu ve açık
Ankara hava durumu: 33°C – Az bulutlu ve açık
Antalya hava durumu: 34°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır hava durumu: 37°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep hava durumu: 36°C – Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa hava durumu: 38°C – Az bulutlu ve sıcak
Trabzon hava durumu: 24°C – İç kesimleri sağanak yağışlı
Kars hava durumu: 22°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
Erzurum hava durumu: 21°C – Doğusu yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Van hava durumu: 22°C – Doğu ilçeleri sağanak yağışlı
Bitlis hava durumu: 24°C – Parçalı bulutlu
Hakkari hava durumu: 23°C – Doğu ilçelerinde sağanak yağışlı
Şırnak hava durumu: 30°C – Az bulutlu, güneydoğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji yetkilileri, özellikle doğu illerinde yaşayan vatandaşların gün boyunca hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.