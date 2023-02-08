60 saat sonra gelen mucize: Maden işçileri kurtardı
Maden işçileri, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir binanın enkazından 60 saat sonra 31 yaşındaki Doğan Akpınar'ı sağ olarak çıkardı.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri, UMKE ve Bursa itfaiye ekipleriyle Azerbaycan Bulvarı Aytemiz Sitesi'nde çalışma yaptı.
Enkaz altında kalan Doğan Akpınar, 60 saatin ardından ekiplerin uzun uğraşlarıyla çıkarıldı. Akpınar, hastaneye kaldırıldı.