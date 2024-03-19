600 yataklı hastane 4 şehre hizmet verecek

Amasya Devlet Hastanesi'nin temel dün atıldı. Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Amasya Milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın ve Dost İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atkın Eroğlu katıldı.

Orta Karadeniz’in sağlık üssü olacak

Amasya’nın yanı sıra Samsun, Çorum, Tokat gibi Orta Karadeniz’in diğer çevre illerine de hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan planlanan 600 Yataklı Amasya Devlet Hastanesi Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından inşa edilecek. Amasya'yı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek hastane, 22 bin 640 metrekare oturum alanına, 157 bin metrekare de kapalı alana sahip olacak.

7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 15 acil, 90 yetişkin, 10 çocuk ve 18 yenidoğan olmak üzere 133 yoğun bakım, 22 diyaliz, 28 palyatif (yaşlı bakım), 60 acil servis müşahede ve 7 mahkum yatağı yer alacak. Hastanenin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Yatırımın 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Amasya'da kapılarını açacak sağlık tesisi aynı zamanda Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen 370 deprem izolatörü yer alıyor. Sistem sayesinde Amasya'da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.

Maliyeti 3,2 milyar TL

Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstüne taşıdıklarını söyledi. Yılmaz, “Bu hastane sadece Amasya için değil, bölge için de çok önemli bir hastane olacak. Hastane Amasya’yı sağlık konusunda çekim merkezi hâline getirecek” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 milyar 250 milyon TL’ye mal olacak 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesini 768 yatağa kadar yükseltilebileceğine dikkat çeken Cevdet Yılmaz, “Malum deprem bölgesiyiz. Geçen yıl da 11 vilayetimizi, 14 milyon nüfusumuzu etkileyen bir afet yaşadık. Hastane gibi kritik binalar açısından sağlam zeminler oluşturmak çok daha önemli.

Bu çerçevede yaptığımız bu hastanenin en yüksek deprem standartlarına göre yapıldığını ifade etmek isterim. Dirençli şehirler anlayışımız doğrultusunda hastanemizin taşıyıcı kolonlarına 370 deprem izolatörü yerleştirilecek. Olası bir afet durumunda mevcut hastalara hizmet vermeye devam edebilecek. Uygulanan bir sistem ile deprem riski taşıyan Amasya’da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak hastanedeki çalışmaların kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmış olacak” diye konuştu.