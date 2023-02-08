61 ihracatçı birliği depremzedeler için ayni ve nakdi yardım seferberliği başlattı

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından üçüncüsü düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Açıklamada fuardaki konuşmasına yer verilen TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, deprem felaketi nedeniyle tüm ülkenin yasta olduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Gültepe, şunları kaydetti:

"Acımız çok büyük. Enkaz altında bulunan yurttaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtarılacağını ümit ediyoruz. Tarihte eşine az rastlanan bu büyük afetin yaralarını sarabilmemiz için devlet millet el ele vermek, birlik olmak, dayanışmak zorundayız. İhracat ailemiz kış koşullarında evsiz kalan depremzede yurttaşlarımız için tek yürek oldu. TİM öncülüğünde 61 ihracatçı birliği, depremzedeler için ayni ve nakdi yardım seferberliği başlattık. Yardım malzemelerimizi taşıyan ilk tırlar dün akşam yola çıktı. Ekiplerimiz, ihracatçılarımızdan gelen yardım malzemelerini en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun bir mesai yürütüyorlar. Aklımız ve yüreğimiz deprem bölgesinde. Böyle bir dönemde fuar yapmak gerçekten çok zor. Ancak ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak depremin yaptığı yıkımı o kadar hızlı onarabiliriz. Özellikle küresel pazarlarda güçlü olduğumuz sektörlerin potansiyelini harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hazır giyim endüstrimiz katma değerli üretimi, istihdamı ve 21 milyar doları aşan ihracatı ile ülke ekonomimiz için kritik önem taşıyor. 750 bine yakın insanımızı istihdam eden sektör, ülkemize her yıl 18-19 milyar dolar döviz kazandırıyor. Bu sektör için hedeflediğimiz 40 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için IFCO'nun kaldıraç etkisini maksimum düzeyde kullanmak istiyoruz."