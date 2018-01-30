649 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, hava harekatı ile terör örgütlerine ait 3 hedefin imha edildiği harekata katılan uçakların üslerine döndükleri açıklandı.
Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:
"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur."
Kaynak: AA