ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

649 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

649 terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada,  hava harekatı ile terör örgütlerine ait 3 hedefin imha edildiği harekata katılan uçakların üslerine döndükleri açıklandı.
Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur."

Kaynak: AA

Afrin TSK Zeytin Dalı Harekatı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.