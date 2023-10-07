6,5 ay sonra ilk gemi terminale yanaşacak
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrolü, Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden piyasalara sunmak amacıyla ilk tankerin, yaklaşık 6,5 aylık bir aranın ardından önümüzdeki hafta BOTAŞ terminaline yanaşması bekleniyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrolü, Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden piyasalara sunmak amacıyla ilk tankerin, yaklaşık 6,5 aylık bir aranın ardından önümüzdeki hafta BOTAŞ terminaline yanaşması bekleniyor.
Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı. Irak'ın 25 Mart 2023 tarihinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından, IKBY?den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durmuştu.