  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. 68 ilde silah kaçakçılarına operasyon
Takip Et

68 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları hakkında bilgi paylaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan sahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde Mercek-6 operasyonları düzenlendiğini duyurdu. 

Yerlikaya, 4 gün süren operasyonlarda 951 silah ele geçirildiğini ve Bin 129 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 