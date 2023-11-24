68 ilde silah kaçakçılarına operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları hakkında bilgi paylaştı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan sahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde Mercek-6 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Yerlikaya, 4 gün süren operasyonlarda 951 silah ele geçirildiğini ve Bin 129 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.