7 Haziran 2025 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu ve yağış beklenen bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini açıkladı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yağış beklenen bölgeler

* Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın’ın iç kesimleri

* Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimleri

* Burdur, Bolu, Eskişehir çevreleri

* Hakkari çevresi

Bölgelere göre hava durumu

* Marmara: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 26°C, Edirne 34°C, Balıkesir 31°C.

* Ege: Öğle saatlerinden sonra bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. İzmir 33°C, Denizli ve Manisa 37°C.

* Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Isparta ve Burdur çevresinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. Antalya 33°C, Adana 35°C.

* İç Anadolu: Eskişehir çevresinde öğle saatlerinde yağış bekleniyor. Ankara 33°C, Konya 32°C.

* Batı Karadeniz: Bolu çevresi öğleden sonra yağışlı. Zonguldak 24°C, Düzce 32°C.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Samsun 26°C, Trabzon 22°C.

* Doğu Anadolu: Genel olarak açık, yalnızca Hakkari çevresinde yerel yağış görülebilir. Erzurum 24°C, Malatya 34°C.

* Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Şanlıurfa 38°C, Gaziantep 36°C.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların günün sıcak saatlerinde dikkatli olması öneriliyor.