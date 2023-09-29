7 ilde düzenlenen suç örgütüne operasyon: 39 gözaltı

"Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 56 şüpheli tespit edildi.

Savcılık, telefon dinlemeleri, mağdur ve tanık beyanları, rapor ve tutanak içeriklerinden elde edilen delillere göre 18 eyleme karıştığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

39 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yurt dışında, 3 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 10 kişiyi arama çalışması sürüyor.