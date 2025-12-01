7 kitap yazıp, 5 ilde konferans verdi... Sosyal medyada ünlenen isim suç makinesi çıktı!
Adana'da cinayet de dahil farklı suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan ve 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firarinin isim değiştirip kitap yazdığı, imza günleri düzenleyip 5 ilde konferans verdiği ortaya çıktı. Şüpheli saklandığı villaya düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı.
Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Ali Demir Evrensel" ismiyle sosyal medyada dini konularla ilgili paylaşımlar yapan ve yazdığı 7 kitabı internet sitelerinde satışa sunan kişinin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı.
Suç makinası çıktı
Ekipler, "yüz tanıma sistemi" aracılığıyla yaptığı veri analizi sonucunda şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 7 ay 12 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl olmak üzere 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 4 yıldır aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu belirledi.
Evrensal'ın, "hakaret", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" ve "dolandırıcılık" suçlarından da arandığı tespit edildi.
Villada saklanırken yakalandı
Polis ekipleri, Evransal'ın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, pencereden atlayarak kaçmaya çalışan hükümlüyü ikametin bahçesinde yakaladı.
Evde 1123 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi ele geçiren ekipler, 3 cep telefonu, harici bellek, 240 avro, 1780 sterlin ve 34 bin liraya da el koydu.
İmza günü düzenleyip konferanslar vermiş
Evrensal'ın sahte isimle yazdığı kitaplar için Adana, İstanbul, Bursa, Mersin ve Mardin'de imza günü düzenlediği ve konferans verdiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.