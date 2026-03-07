7 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları... İşte barajlarda son durum
İstanbul baraj doluluk oranları her gün kontrol ediliyor. Son günlerde yağışlar etkisini yitirirken su seviyesinin azalıp azalmadığı merak ediliyor. İSKİ 7 Mart 2026 baraj doluluk oranlarını açıkladı. İşte son durum...
İstanbul'da baraj doluluk oranları artıyor. Yağışların azalması nedeniyle artış hızı yavaşlarken son durum sürekli araştırılıyor. Vatandaşlar "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunu sormaya devam ediyor.
İSKİ'nin 7 Mart 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 45.74'e çıktı. Bu oran dün yüzde 45.2'ydi.
Barajların son durumu nedir?
Ömerli - %64
Darlık - %62
Elmalı - %89
Terkos - %28
Alibey - %36
Büyükçekmece - %35
Sazlıdere - %29
Istrancalar - %42
Kazandere - %57
Pabuçdere - %31
