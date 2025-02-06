7 şubat cuma günü hangi illerde okullar tatil: İşte eğitime ara verilen iller

Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle Sakarya, Kayseri, Düzce, Nevşehir, Samsun, Kocaeli ve Gümüşhane'deki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

İşte 7 şubat cuma günü kar tatili verilen iller:

1. Kayseri

Kayseri'de, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının devam etmesi ve gece saatlerinde buzlanma olasılığının yüksek olması nedeniyle il merkezi dahil tüm okullarda 7 Şubat’ta eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca, engelli, hamile kamu personeli ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler idari izinli sayılacak.

2. Nevşehir

Nevşehir’de, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, kar yağışının 7 Şubat boyunca devam edeceği tahmin ediliyordu. Bu nedenle, il merkezi dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreşe veya anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlıkları olan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

3. Ordu

Ordu il merkezinde, kar yağışının ve buzlanma riskinin etkili olması nedeniyle bazı okullarda eğitim 7 Şubat tarihinde tatil edildi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olurken, düşük kesimlerde de buzlanma riski vardı. Bu yüzden, kamu görevlileri arasında engelli ve hamile çalışanlar idari izinli sayılacak.

4. Rize

Rize il merkezinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak 7 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildi. Özellikle buzlanma riski ve karın yol güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacak.

5. Gümüşhane

Gümüşhane il merkezinde, kar yağışının etkili olması ve buzlanma riskinin oluşması nedeniyle 7 Şubat’ta tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, bu tarihte kamu çalışanlarından engelli ve hamile olanlar, çocuğu kreşe veya anaokuluna giden anneler ve kronik hastalığı olan personel de idari izinli sayılacak.

6. Samsun

Samsun'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, sabah saatlerinde kuvvetli kar ve buzlanma bekleniyor, bu nedenle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi. Ayrıca, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve anaokulu-kreşlerde çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.

7. Kocaeli

Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle 7 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle kent genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarındaki hamile, engelli, kronik hastalığı olan çalışanlar ve anaokulu-kreşlerde çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.