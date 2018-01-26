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70 öğretmene FETÖ gözaltısı

Kapatılan FETÖ okullarındaki 70 öğretmen için gözaltı kararı verildi.

70 öğretmene FETÖ gözaltısı
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Başkentte, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullarda çalışan 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 zanlıdan 27'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra 11 ilde sürdüğü kaydedildi.

Operasyonun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü ve şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

gözaltı FETÖ

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