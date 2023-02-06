7,4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri değiştirildi: Bölgedeki bazı birliklerde zarar gördü

10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.

MSB: TSK nakliye uçakları göreve hazır



Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi deprem bölgesine gidiyor. MSB'den yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki bazı birliklerin de hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada, TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'taki 7,4'lük depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğunu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

1. Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

2. Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

3. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır.

4. Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir.