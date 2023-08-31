7’den 77’ye coşku

Büyük Zafer’in 101’inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer’in 101’inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi’nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz.

Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ayrıca yayımladığı mesajında Başkomutan Meydan Muharebesi’nin, Türk milletinin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir” ifadelerine yer verdi. Büyük Zafer’in 101’inci yıl dönümünde Türk milletinin, Kıbrıs Türkü’nün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, bayram sevincini paylaşanlara da Türk milleti adına şükranlarını sundu.

Erdoğan mesajında, “Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak, yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyet’imizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür” ifadelerine yer verirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında, “Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken 101 yıl önceki adanmışlık ve kararlılıkla daha da gelişmiş, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye’yi inşa ve ihya etme hedefiyle durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

Kabine üyesi bakanların yanı sıra siyasi parti liderleri de yayımladıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Resmi törenlerin ardından ziyarete açılan Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı. Anıtkabir 7'den 77'ye her kesimden vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna tanıklık etti.

İstiklal Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türk bayraklarıyla donatıldı

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstiklal Caddesi’ni 1200 Türk bayrağıyla donattı. Caddeye gelen belediye ekipleri, Büyük Zafer’in 101. yıl dönümü kapsamında 1400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi’nin her iki tarafına Türk bayrakları astı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, 29 Ekim’de İstiklal Cadde’mizi, istiklalimizin sembolü olan caddemizi, şanlı bayrağımızla süslüyoruz. Bütün milletimizi Beyoğlu’nu, İstanbul’u, aziz milletimizin bu caddeyi bugün ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Ankara

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 100 kilometrelik “Ata’ya Saygı Koşusu”, Duatepe Anıtı’nda gerçekleştirilen törenle başladı. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’ndaki Duatepe Anıtı’nda düzenlenen törende, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Anıtkabir’e teslim edilecek Türk bayrağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen koşucu Mehmet İneci’ye verdi.

Antalya

Antalya’nın Kaş ilçesinde 6 yıl önce batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgeye dalan su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi işbirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) engelli dalıcı sertifikasına sahip 6 engelli, kurbağa adamların eşliğinde Gelibolu Yarımadası’nda tarihi batığa dalış yaptı.

Kütahya

Dumlupınar Şehitliği’nde ziyaretçi yoğunluğu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101’inci yılında Dumlupınar Şehitliği’nde anma programları düzenlendi. Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti

Afyon

Afyonkarahisar’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) koordinesinde 500 motosikletliyle “100. Yıl Motosiklet Sürüşü” etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, TMF, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Türk bayraklı tişörtlerle katılan motosikletçiler, 20 kilometrelik parkurun ardından Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi’ne ulaştı.

Edirne

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu tören askeri birlik ve araçların geçişi ile tamamlandı.

İzmir

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmir'e gelen TCG Sancaktar, Büyükada ve Umut gemileri ziyarete açıldı. Alsancak Limanı'na demirleyen gemileri gezen İzmirliler, gemi personelinden askeri gemiler ve gemide yaşam hakkında bilgi aldı.

Uşak

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Uşak’ta tören düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda düzenlenen programda halk oyunları ekibi gösteri sundu.