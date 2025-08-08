Hava durumu 8 Ağustos 2025 Cuma günü vatandaşların gündeminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in büyük bölümü ve bazı Doğu Anadolu illerinde sağanak yağış uyarısı yaptı.

Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonu itibarıyla ise sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı bölgeler ve uyarılar

Meteoroloji’ye göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç) ile Sinop, Çankırı ve Erzincan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısındaki yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanakların süreceğini, pazar günü ise yağışın yalnızca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde görüleceğini belirtti.

Hafta sonu boyunca sıcaklıkların İstanbul’da 32-33, Ankara’da 33-34, İzmir’de ise 38-40 derece aralığında olacağı ifade edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugünkü hava durumu

İstanbul hava durumu: 24°C / 31°C – Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara hava durumu: 21°C / 34°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yağışlı.

İzmir hava durumu: 26°C / 39°C – Parçalı ve az bulutlu.