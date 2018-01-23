8 bakanlıkta atamalar yapıldı

23 Ocak 2018

Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu müşavirlik görevine Mahmut Türk atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu müşavirliklere Münir Uğuz ve Mehmet Taşan getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında açık bulunan birinci derece Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Serkan Erol, Melih Gülbay, Cengiz Çelik, Ahmet Akdemir, Kadir Sarıkaya, Erhan Gökçe, Silvan Mutlu, Çağatay Avcı, Lütfi Uyanık, Ahmet Oğuz Özgür, Cahit Teoman Dağcı, Engin Iğdır, Mustafa Alıcı, Eren Zengin, Mehmet Yakuta ve Ertuğrul Çolak'ın atamaları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Cihan Aydın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Maliye Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Yıldırım, Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan birinci dereceli müfettişliklere Devrim Ertürk ve Uğur Koç, üçüncü dereceli müfettişliklere Bilal Bakır ve Emrah Korkmaz, beşinci dereceli müfettişliklere Mehmet Ali Albayrak, Serhan Karamanoğlu, Lütfi Özkul, Alper Özdemir ve Mehmet Miraç Mamık'ın atanmaları uygun görüldü.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne Recep Temel, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Doç. Dr. Yalçın Büyük, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Sevim, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Öztürk getirildi.

Kaynak: AA