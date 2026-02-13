8 ilde OnlyFans operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ülkemizde erişim engeli bulunan OnlyFans isimli platform üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Erişimi 2023 yılında engellenmişti

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, OnlyFans platformunun İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime engellendiği hatırlatıldı.

VPN ile erişim, sosyal medyadan yönlendirme

Soruşturma kapsamında, platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı ve şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikler paylaşarak kullanıcıları ücretli özel içeriklere yönlendirdiği tespit edildi.

Paylaşımlarda, daha fazla içerik için OnlyFans ya da Telegram gibi özel kanalların işaret edildiği, söz konusu içeriklerin belirli bir ücret karşılığında erişime açıldığı belirlendi.

Suç gelirleri yatırım araçlarına yönlendirildi

Açıklamada, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri taşınır ve taşınmaz mallara, araçlara, altın ve kripto varlıklara yatırdıkları; ayrıca banka üzerinden vadeli hesaplar açarak değerlendirdikleri kaydedildi.

Yapılan incelemelerde, müstehcenlik suçundan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin yatırım araçları üzerinden aklandığına dair kuvvetli emareler bulunduğu belirtildi.

300 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve şirketlere ait olduğu belirlenen 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araç olmak üzere taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu bildirildi. Şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin ise yaklaşık 500 bin TL olduğu, toplam mal varlığı değerinin yaklaşık 300 milyon TL seviyesinde değerlendirildiği ifade edildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi ve Samsun’da 13 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik düzenlenen operasyonda mal varlıklarına el konuldu.