8 ülke geçici olarak muaf tutulacak

02 Kasım 2018

ABD, 2015 yılında kaldırılan İran yaptırımlarını geri getiriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülkenin geçici süreyle muaf tutulacağını açıkladı. Pompeo, "İran petrol yaptırımları ile ilgili kararlar Pazartesi açıklanacak" dedi.

Bu arada ABD, 4 Kasım'da başlayacak İran yaptırımı konusunda bazı ülkelere muafiyet tanırken, Tüpraş için de ABD'den İran yaptırım muafiyeti bekleniyor.

Gazetecilerin ABD'nin İran'a yönelik Pazartesi günü başlayacak yaptırımlarından Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusundaki sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye’ye bir yazı gelmediğini ancak bazı duyumlar olduğunu söyledi.

ABD ile yaptırım krizi sona erdi