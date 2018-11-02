ABD ile yaptırım krizi sona erdi

02 Kasım 2018

Türkiye'nin rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakması sonrası ABD de adım attı.

ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıkladı.

1 Ağustos'ta Trump yönetimi, Küresel Magnitsky Yasası kapsamındai Gül ve Soylu'nun ABD'deki mal varlıkları bloke edip ABD'li kişi ve kurumların iki bakanla iş yapmasına engel getirdiğini ilan etmişti.

Gül ve Soylu'nun ABD'de mal varlığı ve iş ilişkisi bulunmasa bile, bu, ABD'den Türkiye'nin bakanlarına uygulanan ilk yaptırım olarak tarihe geçmişti.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: ABD ile yaptırımlar karşılıklı olarak kaldırıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’li Bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık.

ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik

Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

Kaynak: Reuters