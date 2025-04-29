81 ilde sahte alkol operasyonu! Yaklaşık 64 bin litre sahte alkol bulundu: 137 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 12 yasa dışı içki imalathanesinin deşifre edildiğini, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 137 şüphelinin ise yakalandığını bildirdi.

Yaklaşık 64 bin litre sahte alkol bulundu

Operasyonlarda, 63 bin 957 litre sahte alkol ile 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca, 63 bin 150 litre etil alkol, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 adet alkol aroması, 66 bin 500 adet etiket, 4 bin 30 adet bandrol, 9 bin 109 adet boş şişe ve 88 bin 376 adet kapak da operasyonlar sırasında bulundu.

94 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlara, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığını belirtti. Yapılan ortak değerlendirme sonucu, yaklaşık 94 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği ifade edildi.

"Şüpheli durumları bildirin, gereğini yapalım"

Açıklamasında toplum sağlığına tehdit oluşturan sahte alkol üreticilerine karşı mücadelenin önemine dikkat çeken Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden valilikleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, polisleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarını tebrik etti.