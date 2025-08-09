9 Ağustos hava durumu: Yağış Karadeniz ve Doğu’da, sıcaklıklar batıda yükseliyor
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevresi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güney ve batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava tahminlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklıklar batıda artıyor
Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgar, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
İl il hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 46°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık