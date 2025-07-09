Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Çarşamba günü için yayımladığı son hava durumu raporunda İstanbul ve çevresine yönelik sıcak hava uyarısında bulundu.

Özellikle Ümraniye, Silivri ve Sancaktepe gibi ilçelerde sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, birkaç gündür etkili olan sıcak hava dalgasının bugün zirveye ulaşacağını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Meteorolojik görünüm: Hava açık, risk yüksek

Meteoroloji’nin bölgesel tahminlerine göre:

İstanbul: 35°C – Az bulutlu ve açık

Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 38°C – Az bulutlu ve açık

Balıkesir: 41°C – Az bulutlu ve açık

Manisa: 41°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 41°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 39°C – Az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde de öğleden sonra yağış ihtimali var.

Uyarılar

* 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.

* Güneş çarpmasına karşı yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle dikkat etmeli.

* Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve çevreye cam, şişe gibi yanıcı madde bırakılmaması konusunda uyarılar yinelendi.