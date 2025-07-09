9 Temmuz hava durumu: İstanbul’da 45 derece uyarısı! Meteoroloji peş peşe duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Çarşamba günü için İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcak hava dalgasına karşı uyarılarda bulundu. İstanbul’da bazı ilçelerde sıcaklığın 45 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ümraniye, Silivri ve Sancaktepe sıcaklıkların kritik seviyelere ulaşması beklenen ilçeler arasında. İşte 9 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Çarşamba günü için yayımladığı son hava durumu raporunda İstanbul ve çevresine yönelik sıcak hava uyarısında bulundu.
Özellikle Ümraniye, Silivri ve Sancaktepe gibi ilçelerde sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, birkaç gündür etkili olan sıcak hava dalgasının bugün zirveye ulaşacağını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Meteorolojik görünüm: Hava açık, risk yüksek
Meteoroloji’nin bölgesel tahminlerine göre:
İstanbul: 35°C – Az bulutlu ve açık
Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 38°C – Az bulutlu ve açık
Balıkesir: 41°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 41°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 39°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde de öğleden sonra yağış ihtimali var.
Uyarılar
* 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.
* Güneş çarpmasına karşı yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle dikkat etmeli.
* Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve çevreye cam, şişe gibi yanıcı madde bırakılmaması konusunda uyarılar yinelendi.