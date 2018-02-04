932 terörist etkisiz hale getirildi

04 Şubat 2018

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bu teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 5 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 oldu.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken, sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Kaynak: AA