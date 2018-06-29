AB, 3 milyar euronun çoğunu bütçesinden verecek

29 Haziran 2018

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt edilen ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin fonlanma detaylarında uzlaştığını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için kurulan fona, AB bütçesinden 2 milyar euro, üye ülkelerden de 1 milyar euro sağlanacak.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen 3 milyar euroluk kaynak, şimdiye kadar İtalya tarafından bloke ediliyordu.

İtalya'nın da ikna edilmesiyle Brüksel'de bugün gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

Merkel'den Türkiye'ye övgü

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Kaynak: AA