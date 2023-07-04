AB, tahıl anlaşmasının uzatılmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara gönderilmesini sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi adlı anlaşmanın uzatılması için çağrı yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, basın toplantısında tahıl anlaşması hakkındaki soruyu yanıtlarken, AB olarak önceliklerinin Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaşması olduğunu söyledi.

Stano, "Bu girişimin tüm taraflarına anlaşmanın uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki görüşmeleri gereklilik olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Anlaşmanın uzatılmasını sağlayacak tüm çözümleri araştırmaya açık olduklarını aktaran Stano, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki savaş kabiliyetlerinin de mümkün olduğu kadar engellenmesi amacını sürdüreceklerini dile getirdi.

Uluslararası basında, AB'nin anlaşmanın uzatılmasını sağlamak amacıyla Rusya Tarım Bankasına (Rosselkhozbank) yönelik yaptırımları kaldırmak üzere taviz vermeyi düşündüğü iddia edilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini ifade ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 3 Temmuz'daki açıklamasında, Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) dahil tüm Rus bankalarına SWIFT yaptırımlarının kaldırılması ihtimalini değerlendirmiş ve tahıl anlaşmasında Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmadığını belirtmişti.

Peskov, "Anlaşma süresi sona erene kadar biraz zaman var. Ancak bu kısmının uygulanacağına dair umut pek yok." demişti.