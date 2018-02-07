AB - Türkiye Zirvesi 26 Mart'ta Varna'da

07 Şubat 2018

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 26 Mart'ta Bulgaristan Varna'da bir zirve yapılacağını ve bu zirvede Türkiye-AB meseleleri ile ilişkilerde nasıl ilerleyebileceğinin ele alınacağını söyledi.



TBMM'deki AB Uyum Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Çelik, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'nin geçen yıldan bu yana yapılması için çağrıda bulunduğu Türkiye-AB zirvesinin yakında yapılacağını açıkladı.

Çelik, "Türkiye-AB arasında 26 Mart'ta Varna'da bir zirve yapılacak; Türkiye-AB meselelerinin ele alındığı, nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda bir zirve olacak" dedi.

Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konusunda AB'nin karşılanmasını talep ettiği 72 kriter konusunda Türkiye'nin yapmaya planladığı değişiklikleri içeren çalışmaların da tamamlandığını açıklayan Çelik, "Türkiye'nin çalışması bugün-yarın Komisyon'a teslim edilecek" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda dün akşam saatlerinde Türkiye'nin Afrin operasyonu konusunda yapılan tartışmaları ve dile getirilen eleştirileri de değerlendiren Çelik, "Avrupa Parlamentosu'ndaki Afrin tartışmaları yanlış zeminde yapılıyor, Türkiye'nin terörle mücadelesi meşrudur ve bundan geri adım atılmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters