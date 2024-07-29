ABB Başkanı Yavaş'tan SGK borcuyla ilgili dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hükümetin belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili "kaynağında tahsil" açıklamasının ardından basın toplantısında düzenledi.

Mansur Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Sayın Bakan müflis tüccar gibisiniz. Eski defterleri karıştırıyorsunuz. Yönetemiyorsunuz, suçu başka yerlere atıyorsunuz. Ama unutmayın ki bu sorun sadece CHP’li belediye başkanlarını değil ülkedeki tüm belediyelerin sorunudur.

* 31 Mart’ta iktidarın aldığı ağır yenilgi, ortadaki anket sonuçları, ekonomideki önleyemedikleri kötü gidiş nedeniyle özellikle gündem değiştirerek, belediyeleri hedef göstermeye başladılar.

* Özellikle sadece CHP’li belediyeleri. Bakın sadece en borçlu ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20, neden ilk 50, neden tamamı değil?

* Açıklamalara bakıyoruz, SGK’nın mali dengesindeki bozulmaları ve buna bağlı olarak da yıllarca çalışıp her kuruşunu hak ettiği halde insanca yaşamaya yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP’li belediyelermiş gibi haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye borçlarına ilişkin “kaynağında tahsil edilecek” açıklaması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalefet bu gelişmeyi “belediyeleri zor durumda bırakmak için atılan bir adım” olarak değerlendiriyor.