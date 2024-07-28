İmamoğlu'ndan SGK borcu için dikkat çeken hamle, AK Parti'den teşekkür geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP belediyelerinin SGK borçlarının tahsili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat vermişti. İBB'den bu konuda ilk adım geldi. Yaşanan süreçte İBB'nin borçlarını ödemek için başvuru yaptığı ortaya çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin, bu tutumu nedeniyle İBB yönetimine teşekkür etti. Şahin konu hakkında şunları söyledi:

* Sigorta primlerinin ödenmesiyle ilgili yapılan çağrıdan rahatsız olunduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu?

* Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi 500 milyar liranın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon lira. Bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık borcu ödemek, belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır. Bunun ödenmesini uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz.