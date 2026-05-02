ABD askerleri Almanya'dan çekiliyor

Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık beş bin ABD askerini Almanya'dan geri çekme emri verdi. Pentagon, bu adımı cuma günü duyurdu. Karar, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in ABD'nin İran ile olan savaşı hakkındaki açıklamalarının ardından geldi. Başkan Trump bu sözler üzerine askerleri çekme tehdidinde bulunmuştu. Yetkililer, ABD askerleri için çekilme sürecinin önümüzdeki altı ila on iki ay içinde tamamlanmasını bekliyor.

Pentagon çekilme kararının detaylarını paylaştı

Pentagon Baş Sözcüsü Sean Parnell, kararın Avrupa'daki kuvvet duruşunun kapsamlı bir incelemesinin ardından alındığını belirtti. Sözcü, bölgedeki gereksinimlerin ve sahadaki koşulların bu kararda etkili olduğunu ifade etti. Almanya'da halihazırda 38 bin kişilik devasa bir Amerikan gücü bulunuyor. Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki Demokrat Senatör Jack Reed, hamleyi sert bir dille eleştirdi. Reed, yayımladığı bildiride bu adımı aptalca bir karar olarak nitelendirdi.

Senatör Reed, savaşın ortasında stratejik konumlardan birinden ABD askerleri çekmenin ciddi bir hata olduğunu vurguladı. Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya saldırdığı bir dönemde askeri varlığı zayıflatmanın Vladimir Putin'e hediye olduğunu savundu. Reed, bu durumun Amerikan taahhütlerinin başkanın ruh haline bağlı olduğunu gösterdiğini ekledi.

ABD asker sayısında geçmiş yıllara dönülüyor

Bir Pentagon yetkilisi, birlik azaltımının ABD askerleri seviyesini 2022 öncesi rakamlara getireceğini bildirdi. Çekilecek kuvvetlerin Almanya'daki bir ordusu tugay muharebe timi ve diğer güçlerden oluşacağı aktarıldı. Yetkili, hamlenin nedeni olarak Trump'ın müttefiklere olan hayal kırıklığını ve son Alman retoriğini gösterdi.

Şansölye Merz, pazartesi günü yaptığı açıklamada Amerikalıların İran konusunda hiçbir stratejisi olmadığını söylemişti. Merz, ABD'nin İranlı müzakereciler tarafından küçük düşürüldüğünü iddia etmişti. Trump ise ilerleyen günlerde sosyal medyadan Merz'i eleştirdi. Şansölyenin zamanını Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye harcaması gerektiğini belirtti.

Trump yönetimi ittifak harcamalarını yakından izliyor

Trump yönetimi Almanya'daki ABD askerleri için olası bir azaltmayı gözden geçirdiğini bildirdi. Trump, Avrupa'daki birlikleri azaltma fikrini daha önce de gündeme getirmişti. NATO müttefiklerini ABD'nin İran ile savaşına yeterli destek vermemekle eleştirmişti. Trump, geçen ay Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmüştü.

Rutte, bu toplantıyı samimi ve açık bir tartışma olarak nitelendirmişti. NATO'nun İran ile savaşa verdiği yanıt, başkan için sürekli tartışma konusu oldu. Trump, müttefikleri hedef aldı ve ittifakın kendisini sorguladı. Bununla birlikte yasa, Pentagon'un Avrupa'daki asker sayısını NATO koordinasyonu olmadan 76 binin altına düşürmesini kısıtlıyor.

Gelecek planlarında ABD askerleri Hint-Pasifik rotasına yöneliyor

Pentagon yetkilisi, beş bin askerin çıkarılmasının müttefiklere net bir sinyal gönderdiğini ifade etti. Bu adımın, Avrupa savunmasında birincil sorumluluğu almalarının önemini gösterdiğini aktardı. Yetkili, geri çekilmenin Trump yönetiminin Batı Yarımküre ve Hint-Pasifik'teki öncelikleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Askeri birimlerin geri çekilmesinin, ordunun harbe hazırlık durumunu geri kazanmasına yardımcı olacağı vurgulandı.

ABD, geçen yıl bir tugay muharebe timini Romanya'dan yeniden konuşlandırmıştı. Biden yönetimi 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Avrupa'daki timleri artırmıştı. Yetkili, bu artışın her zaman geçici olmasının planlandığını not etti. Alınan son karar, ABD askerleri ve Avrupa'nın askeri stratejilerinde kalıcı değişimlerin tüm dinamikleri uzun vadeli olarak yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.