ABD askerlerine evlatlık verildiği iddiasına soruşturma

10 Ocak 2018

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kentte 2 çocuğun ABD askerlerine evlatlık verildiği iddiasıyla ilgili haberlerin ihbar kabul edilip resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, Adana İncirlik Hava Üssü'nde çalışan bazı ABD'li askerlerin yaygın olarak 1980-1990 yılları arasında para karşılığı bebek satın aldıkları ve yurt dışına götürdükleri yönünde iddiaların basın yayın organlarında haber olarak yer aldığı hatırlatıldı.

"İddiaların basın yayın organlarında haber olarak yer alması ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soybağını değiştirmek, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adana İl Emniyet Müdürlüğüne yazılı talimat verilmiştir. Talimatta söz konusu haberlerde adı geçen kişilere ulaşılarak olay mağdurlarının araştırılıp tespit edilmesi istenmiştir. Şikayet ve delillerin toplanması için mağdurların ifadelerinin alınması istenilen yazıda ayrıca bebeklerini satan, bebek satın alan, bebek alım satımına aracılık yapan şahısların tespit edilerek şüpheli sıfatıyla belirtilen suçlardan savunmalarının alınması yönünde talimat verilmiştir."

Adana'da, ABD vatandaşı iki kadın, biyolojik aileleri olduğunu iddia ettikleri karı koca ile bir avukatın, kendilerini çocukken İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li iki askere evlatlık verdikleri gerekçesiyle polise başvurmuştu.

Kaynak: AA