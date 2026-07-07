ABD Avrupa ile savunma sanayisinde yeni ortaklıklar planlıyor

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Washington yönetimi, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle Raytheon üretimi AIM-120 AMRAAM modelleri için füze ortak üretimi planlıyor. Reuters'a bilgi veren üst düzey bir kaynak, hükümetlerin aynı zamanda Lockheed Martin üretimi PAC-3 Patriot füzeleri için Avrupa'da bir bakım tesisi kurmayı hedeflediğini belirtti. Planlanan projeler, RTX ve LMT fabrikalarında kapasite alanı açarak şirketlerin iç pazardaki imalat hacmini artırmasını sağlayacak.

Ankara zirvesinde niyet beyanı

Müttefik ülkeler, Salı günü Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin yan etkinliği olan NATO Endüstri Forumu bünyesinde resmi bir niyet mektubu imzalayacak. İlgili anlaşma kapsamında geliştirilecek füze ortak üretimi modelleri, Ukrayna'da yüksek talep gören mühimmat tedarikini doğrudan destekleyecek. Kiev ordusunun 2022 yılındaki Rus işgalinden bu yana kullandığı PAC-3 füzeleri ile NASAMS hava savunma sistemleri ve F-16 savaş uçaklarında ateşlenen AIM-120C-8 füzeleri pazarda kritik önem taşıyor.

Savunma kapasitesinde yeni hamle

Trump, Avrupa müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya zorlayarak kendi güvenlikleri için Washington'a güvenmelerini sıklıkla eleştiriyor. İran ve Ukrayna'daki savaşların ABD askeri stoklarını eritmesi sebebiyle Trump, Haziran ortasında Savunma Üretim Yasası'nı devreye aldı. Hükümetlerin planladığı füze ortak üretimi ortaklığı, silah üreticilerinin arz kısıtlamalarını çözmeyi ve tedarik zincirindeki darboğazları aşmayı amaçlıyor.