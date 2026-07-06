ABD borsası vaadiyle vurgun yapan akademisyen sırra kadem bastı
Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan bir öğretim üyesinin, geliştirdiğini öne sürdüğü algoritma ve uygulamayla ABD borsasında yüksek kazanç vaadinde bulunarak doktor ve sağlık çalışanlarından yaklaşık 225 milyon lira topladığı iddia edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan akademisyenin yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, soruşturma kapsamında eşi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesinde görev yapan doktor öğretim üyesi Fatih A, iddiaya göre kendi geliştirdiği bir algoritma ve aplikasyon sayesinde ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle bazı doktor ve sağlık çalışanlarını dolandırdı.
Akademisyenin 225 milyon lira değerindeki bazı gayrimenkulleri üzerine tescil ettirdiken sonra nakit parayla yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
Mağdurların suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Fatih A'nın eşi F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli Fatih A'yı arama çalışmaları sürüyor.