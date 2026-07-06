ABD borsası vaadiyle vurgun yapan akademisyen sırra kadem bastı

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Antalya'da Akdeniz Üniversitesinde görev yapan doktor öğretim üyesi Fatih A, iddiaya göre kendi geliştirdiği bir algoritma ve aplikasyon sayesinde ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle bazı doktor ve sağlık çalışanlarını dolandırdı.

Akademisyenin 225 milyon lira değerindeki bazı gayrimenkulleri üzerine tescil ettirdiken sonra nakit parayla yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Mağdurların suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Fatih A'nın eşi F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Fatih A'yı arama çalışmaları sürüyor.