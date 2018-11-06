ABD bugün sandık başında

06 Kasım 2018

ABD’de başkanlık seçimlerinden iki yıl sonra yapılan ara seçimler için bugün sandığa gidiliyor. Geleneksel olarak kasım ayının ilk salı günü seçim yapılıyor. Seçimler ABD Kongesi’nin hangi parti tarafından kontrol edileceğinin belirlenmesi açısından önemli.

Ara seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tüm üyeleri yeniden seçiliyor. Ara seçimler ABD başkanının ülke yönetimi üzerinde ciddi etkileri olabilecek öneme sahip. Ülkede her partinin tüm eyaletlerde kendi içinde yaptığı ön seçimler ara seçimlerden önce gerçekleşiyor. Ön seçimlerde seçmenler, ara seçimlerde yapılacak seçimler için kendi parti adaylarını belirliyor.

Anketler hem Temsilciler Meclisi hem de Kongre’de kontrolü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kaybedeceğine işaret ediyor. Kongre’de ise daha sıkı bir rekabet var. Bu senaryonun gerçekleşmesi Başkan Donald Trump’ın getirmek istediği düzenlemelerin ertelenmesi ya da rafa kaldırılması anlamına gelebilir. ABD’de hükümetin kapanması gibi durumların sık sık yaşanması da olası. Trump'ın Kongrede kontrolü kaybedebileceği görüşü dile getiriliyor.