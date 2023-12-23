ABD dahil altı ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ABD dahil bazı ülkelerin vatandaşlarına 90 gün süreyle bize muafiyeti sağlandı.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanı Kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre ABD, Kanada, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistanı ve Umman vatandaşlarına vize kolaylığı sağlandı.
Bu ülkelerin vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaf tutulacak.