ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'ya geliyor

15 Şubat 2018

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu gezisi kapsamında iki günlük ziyaret için bugün Ankara'ya geliyor.

Tillerson Ankara ziyareti kapsamında mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin odağında Suriye konusunun yer alması bekleniyor.

Türkiye'nin Afrin operasyonu ve ABD'nin YPG'ye verdiği destekten ötürü ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Tillerson, Çarşamba günü Ürdün'de yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye için "çalışmaları ortak bir istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ''Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak'' diye konuşmuştu.

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