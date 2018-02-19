ABD elçiliğinin bulunduğu caddenin adı değişti
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddedeki "Nevzat Tandoğan" isim tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki caddenin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, Çankaya'nın Ayrancı semtinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirilmişti.
Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "Nevzat Tandoğan" isim tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi.
Kaynak: AA