ABD heyeti Ankara'da
Vize gerginliği sonrası ABD'li heyet Ankara'ya geldi. Türk ve ABD'li yetkililer yarın bir araya gelecek.
Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından sorunun aşılması amacıyla ABD'den Ankara'ya heyet geldi.
Heyet başkanı ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, Türkiye'ye gelişlerinin ardından kısa bir açıklama yaparak "Krizde belirleyici ben değilim" dedi.
İki ülkenin diplomatik heyetleri arasındaki görüşme yarın yapılacak.