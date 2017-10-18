ABD heyeti ile vize görüşmeleri olumlu geçti

18 Ekim 2017

Türkiye ile ABD heyetleri, vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından sorunun çözümüne yönelik bugün Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklar görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

Görüşmelerde, Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "İyi bir noktaya doğru gidiliyor. Detaylar birkaç gün içinde netleşecek. Tabii buraya gelen heyet, bizim görüşlerimizi de alıp Washington'a dönecek, bunları üstlerine arz edecekler. Ben yakın bir vadede bu işin çözüleceğine inanıyorum. Çözülmemesi için bir gerekçe de yok, kompleks, içinden çıkılmaz bir durum yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ ile ilişkili kişilerle irtibatı nedeniyle tutuklanmıştı. Tutuklamaya tepki gösteren ABD, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Türkiye de ABD'deki misyonlarından vize işlemleri askıya almıştı.

Kaynak: AA