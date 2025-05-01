ABD ile konuşacağımız çok konu, atacağımız çok adım var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı’nın ardından İtalya dönüşü uçakta gündemi değerlendirdi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yle birlikte eş başkanlığını yaptıkları zirvede, ilgili bakanların da iştirakiyle hem ikili ilişkileri hem de bölgesel ve küresel meseleleri istişare etme fırsatı bulduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldiği ve pek çok kritik görüşmenin gerçekleştiği İtalya ziyaretinin ardından dönüş uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en dikkat çeken açıklaması ise 2. defa seçildiği günden bu yana dünya ekonomisinin gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik ifadeleri oldu.
Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri köklü ve derin olarak nitelendirerek “Trump ile ilk fırsatta yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğiz. İki ülke arasındaki ilişkiler köklü ve derin. Konuşacağımız çok konu, atacağımız çok adım var” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, özellikle dış politika konusunda masada konuşulan her meselenin ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı görüşmede gündeme gelecek başlıklar olduğu ifade edilerek, “Yüz yüze görüşmeye ilişkin bir tarih belli oldu mu acaba? Trump’ın Mayıs ayı içinde 3 Körfez ülkesini ziyaret edeceği ve sonra buna Türkiye’yi de ekleyeceğine dair iddialar konuşulmuştu. Bunu sormak istiyorum. Ayrıca Sayın Trump’ın göreve geldikten sonra sizin şahsınız ve Türkiye ile ilgili kullandığı olumlu ifadeler ışığında Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimi, fırsatlar, riskler neler?” sorusu yöneltildi.
Konuşacağımız çok konu atacağımız çok adım var
Trump ile zaman zaman telefon diplomasisi şeklinde temaslarının bulunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız. Telefon görüşmemiz oldukça samimiydi, verimliydi ve dostaneydi. İki ülke ilişkileri köklü ve derindir. Konuşacağımız çok konu, atacağımız çok adım var.
Bu nedenle, Türkiye ile ABD ilişkilerinin seyrine yön verecek görüşmemiz için, bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bunun zamanlaması da o çalışmalar kapsamında ele alınıyor. Sayın Trump ile zaman zaman telefon diplomasisi şeklinde temaslarımız oluyor. Dostum Trump’la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Kendisinin Rusya-Ukrayna başta olmak üzere barış vizyonunu da destekliyoruz. Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye konusunda da iki lider olarak birbirimizi anladığımızı görüyoruz.
Farklı düşündüğümüz alanlarda da makul bir zeminde uzlaşma arayışlarımız da elbette ki sürecektir. Farklı çevrelerce risk olarak görünen konuları da diyalogla, diplomasiyle aşabileceğimize inanan iki lideriz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilgili sorular üzerine, “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Suriye hükümetinin de aynı hassasiyetle hareket ettiğini biliyoruz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışa hizmet ettiğini
kaydederek, “Sınırlarımızın hemen ötesinde bir ve bütün Suriye dışında herhangi bir zorlama yapıya müsaade etmeyiz. Bütün grupların bir ve bütün Suriye için çalışması, enerjilerini de kuvvetlerini de bu amaç için seferber etmesi en akıllıca seçenektir. Suriye’de tüm grupların temsilini, diyalogunu önceliyoruz. Soğukkanlılıkla, binlerce yıllık devlet müktesebatımızla, sükunetimizi koruyarak barışa hizmet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Suriye’nin inşası için birçok adım atılması gerek
Erdoğan, “Biz Suriye’nin inşa ve ihyası için birçok adım atılması gereğine inanan bir ülkeyiz. Bizim Suriye’yle 910 kilometre sınırımız var. Bunu hafife almak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte de biz, her türlü imkanımızla Suriye’nin yanında olacağımızı hep söyledik, söylüyoruz. Oradaki bazı olumsuz gelişmeler çok daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Türk yatırımcı firmalarının Suriye’de atacağı adımların, Suriye’nin ayağa kalkmasına yardımcı olacağını dile getiren Erdoğan, “İnşa ve ihya faaliyetleri kapsamında atılacak adımlar, Suriye’nin kendisine gelmesini sağlayacaktır. Bu konuda Antalya’daki Dördüncü Diplomasi Forumu’nda bunları Sayın Şara’yla da görüşme imkanımız oldu. İnşallah bu adımları atmaya devam edeceğiz. Burada da durmak yok, yola devam.” değerlendirmesinde bulundu.
Geçici ateşkes, devamında kalıcı barışa bir kapı aralar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın 8-10 Mayıs tarihleri arasında tam ateşkes ilan edeceğini duyurduğu anımsatılarak yöneltilen, “Rusya-Ukrayna barışında gelinen süreci nasıl yorumluyorsunuz?” sorusu üzerine “Temennimiz odur ki bu ateşkesi biraz daha geliştirelim, genişletelim. İnşallah, bu geçici ateşkes, devamında kalıcı barışa bir kapı aralar” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin en başından beri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erebileceğini söylediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu konuda umudumuzu hiç kaybetmedik. Zaman zaman çatışmaların şiddetlendiği anlarda bile, tarafları bir masa etrafında topladık ve barış için müzakereyi önerdik. Böylesi zamanlar provokasyonlara ve müdahalelere açıktır. Bu nedenle süreci zehirlemek isteyenlere fırsat vermeden, Rusya da Ukrayna da samimi bir şekilde barışı dillendirmeli ve artık bu savaş bitmelidir.
Bu savaş, sadece iki ülke için değil, küresel güvenlik açısından da oldukça önemli. Çünkü bu savaş herkese kaybettirmiştir. En çok da Rusya ve Ukrayna kaybetmiştir. Adil bir barışın ise asla kaybedeni olmaz. Barış sürecinin uzun vadede başarılı olabilmesi için her iki tarafın karşılıklı güven oluşturması önemli. Türkiye olarak barışa katkı sağlamaya ve destek vermeye devam edeceğiz.”
KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu KKTC'de TEKNOFEST'in yapılacağına işaret ederek KKTC'de muhteşem bir parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı binasını inşa ettiklerini, her ikisinin de gıpta edilecek eserler olduğunu dile getirdi. KKTC'de yargı binalarının yapımının başlatılmasıyla ilgili adımı atacaklarını bildiren Erdoğan, "Millet bahçeleriyle, donatılarıyla gerçekten muhteşem bir eser orada meydana getirdik ve cumartesi orada olacağız. Biz Kıbrıs Adası'nda iki devletli çözümle tarihi sorunları geride bırakabileceğimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız" diye konuştu.
İstanbul’da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin herkesi derinden üzdüğünü, kentsel dönüşümün hayati öneme sahip olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Erdoğan, “Sayın Kurum, İstanbul’a oradaki CHP’li birçok yerel yöneticiden daha fazla gidiyor zaten.
CHP Genel Başkanı İstanbul’a depremden ancak 5 gün sonra gitti. Onda da İstanbul halkıyla dayanışmak için değil, birilerine tekmil vermek için gitti. Biz İstanbul’un dertlerini bazı koltuk sahiplerinin fersah fersah ötesinde dert edinip, çözmek için gecesini gündüzüne katan bir hareketiz ve hükümetiz” dedi. Türkiye’nin bütün şehirleri gibi İstanbul’a da hizmet etmenin şeref olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar koparılan gürültülerle İstanbul’da kentsel dönüşümün önüne engeller çıkartıldığını kaydetti.
O engelleri aşmak için çabaladıklarını ancak engellemelerin İstanbul’a zaman kaybettirdiğini belirten Erdoğan, “En son depremde bir kez daha görüldü ki bu gürültücülerin dertleri İstanbul değil. Bunların dertleri başka. Biz, İstanbul’da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel dönüşüm bilincini artıracağız. Yoksa bugün kentsel dönüşüme karşı propaganda yapanlar, her felakette olduğu gibi Allah korusun İstanbul’da yaşanacak büyük bir felakette milletimizi bir başına bırakacak. Biz İstanbul’u onların eline ve insafına terk edemeyiz” ifadelerini kullandı.
Çanakkale Köprüsü’ne İtalyan kredisi
2023 metrelik ana açıklığı ve 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ile dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü İstanbul’a bağlayacak otoyol projesine, İtalyan kredisi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma ziyareti sırasında Kınalı Malkara Otoyol Projesi için 250 milyon Euro büyüklüğünde kredi için Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir tarafından niyet mektubu imzalandı.
İtalyan ihracat Kredi Kurumu SACE tarafından sağlanacak kredi 10 yıl vadeli olacak. Çanakkale Köprüsü, Avrupa ile Asya’yı bağlayan, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olarak biliniyor. 2022 yılında hizmete sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul’a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarının temeli mart ayında atılmıştı.
Baykar ve Leonardo arasında imzalar atıldı
Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında Mart ayında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması, dün Roma’da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle teati edildi. Törende 6 Mart 2025 tarihinde Roma’da imzalanan ve iki şirketin yüksek teknoloji alanındaki kabiliyetlerini birleştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptına ilişkin anlaşma belgeleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani tarafından karşılıklı olarak teslim edildi.