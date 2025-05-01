ABD ile konuşacağımız çok konu, atacağımız çok adım var  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtal­ya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldiği ve pek çok kritik görüşmenin ger­çekleştiği İtalya ziyaretinin ar­dından dönüş uçağında gaze­tecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en dikkat çeken açıklaması ise 2. defa seçildiği günden bu ya­na dünya ekonomisinin günde­minden düşmeyen ABD Baş­kanı Donald Trump’a yönelik ifadeleri oldu.

Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşme ger­çekleştireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri köklü ve derin olarak nitelendirerek “Trump ile ilk fırsatta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirece­ğiz. İki ülke arasındaki ilişkiler köklü ve derin. Konuşacağımız çok konu, atacağımız çok adım var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, özellikle dış politika konusun­da masada konuşulan her me­selenin ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı görüşmede gündeme gelecek başlıklar ol­duğu ifade edilerek, “Yüz yü­ze görüşmeye ilişkin bir tarih belli oldu mu acaba? Trump’ın Mayıs ayı içinde 3 Körfez ül­kesini ziyaret edeceği ve sonra buna Türkiye’yi de ekleyeceği­ne dair iddialar konuşulmuş­tu. Bunu sormak istiyorum. Ayrıca Sayın Trump’ın göre­ve geldikten sonra sizin şahsı­nız ve Türkiye ile ilgili kullan­dığı olumlu ifadeler ışığında Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimi, fırsatlar, riskler ne­ler?” sorusu yöneltildi.

Konuşacağımız çok konu atacağımız çok adım var

Trump ile zaman zaman te­lefon diplomasisi şeklinde te­maslarının bulunduğunu ak­taran Erdoğan, şunları kaydet­ti: “Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapa­cağız. Telefon görüşmemiz ol­dukça samimiydi, verimliydi ve dostaneydi. İki ülke ilişki­leri köklü ve derindir. Konuşa­cağımız çok konu, atacağımız çok adım var.

Bu nedenle, Tür­kiye ile ABD ilişkilerinin sey­rine yön verecek görüşmemiz için, bakanlıklarımız çalış­malarını sürdürüyor. Bunun zamanlaması da o çalışmalar kapsamında ele alınıyor. Sa­yın Trump ile zaman zaman telefon diplomasisi şeklinde temaslarımız oluyor. Dostum Trump’la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir iv­me kazandıracağımıza inanı­yorum. Kendisinin Rusya-Uk­rayna başta olmak üzere barış vizyonunu da destekliyoruz. Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyet­le karşılıyoruz. Suriye konu­sunda da iki lider olarak birbi­rimizi anladığımızı görüyoruz.

Farklı düşündüğümüz alanlar­da da makul bir zeminde uz­laşma arayışlarımız da elbette ki sürecektir. Farklı çevreler­ce risk olarak görünen konu­ları da diyalogla, diplomasiyle aşabileceğimize inanan iki li­deriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilgili sorular üzerine, “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Su­riye hükümetinin de aynı has­sasiyetle hareket ettiğini bili­yoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışa hizmet et­tiğini

kaydederek, “Sınırları­mızın hemen ötesinde bir ve bütün Suriye dışında herhan­gi bir zorlama yapıya müsaa­de etmeyiz. Bütün grupların bir ve bütün Suriye için çalış­ması, enerjilerini de kuvvet­lerini de bu amaç için seferber etmesi en akıllıca seçenektir. Suriye’de tüm grupların tem­silini, diyalogunu önceliyoruz. Soğukkanlılıkla, binlerce yıl­lık devlet müktesebatımızla, sükunetimizi koruyarak barı­şa hizmet ediyoruz” değerlen­dirmesinde bulundu.

Suriye’nin inşası için birçok adım atılması gerek

Erdoğan, “Biz Suriye’nin in­şa ve ihyası için birçok adım atılması gereğine inanan bir ülkeyiz. Bizim Suriye’yle 910 kilometre sınırımız var. Bu­nu hafife almak mümkün de­ğil. Bundan sonraki süreçte de biz, her türlü imkanımızla Su­riye’nin yanında olacağımızı hep söyledik, söylüyoruz. Ora­daki bazı olumsuz gelişmeler çok daha dikkatli hareket edil­mesi gerektiğini ortaya koyu­yor” ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcı firmalarının Suriye’de atacağı adımların, Suriye’nin ayağa kalkmasına yardımcı olacağını dile getiren Erdoğan, “İnşa ve ihya faali­yetleri kapsamında atılacak adımlar, Suriye’nin kendisine gelmesini sağlayacaktır. Bu ko­nuda Antalya’daki Dördüncü Diplomasi Forumu’nda bun­ları Sayın Şara’yla da görüşme imkanımız oldu. İnşallah bu adımları atmaya devam edece­ğiz. Burada da durmak yok, yo­la devam.” değerlendirmesin­de bulundu.

Geçici ateşkes, devamında kalıcı barışa bir kapı aralar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın 8-10 Mayıs tarihleri arasında tam ateşkes ilan ede­ceğini duyurduğu anımsatıla­rak yöneltilen, “Rusya-Ukray­na barışında gelinen süreci na­sıl yorumluyorsunuz?” sorusu üzerine “Temennimiz odur ki bu ateşkesi biraz daha gelişti­relim, genişletelim. İnşallah, bu geçici ateşkes, devamında kalıcı barışa bir kapı aralar” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin en başından be­ri Rusya ve Ukrayna arasında­ki savaşın adil ve kalıcı bir ba­rışla sona erebileceğini söy­lediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu konuda umudumuzu hiç kaybetmedik. Zaman zaman çatışmaların şiddetlendiği anlarda bile, ta­rafları bir masa etrafında top­ladık ve barış için müzakere­yi önerdik. Böylesi zamanlar provokasyonlara ve müdaha­lelere açıktır. Bu nedenle sü­reci zehirlemek isteyenle­re fırsat vermeden, Rusya da Ukrayna da samimi bir şekil­de barışı dillendirmeli ve ar­tık bu savaş bitmelidir.

Bu sa­vaş, sadece iki ülke için değil, küresel güvenlik açısından da oldukça önemli. Çünkü bu sa­vaş herkese kaybettirmiştir. En çok da Rusya ve Ukrayna kaybetmiştir. Adil bir barışın ise asla kaybedeni olmaz. Ba­rış sürecinin uzun vadede ba­şarılı olabilmesi için her iki tarafın karşılıklı güven oluş­turması önemli. Türkiye ola­rak barışa katkı sağlamaya ve destek vermeye devam ede­ceğiz.”

KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu KKTC'de TEKNO­FEST'in yapılacağına işaret ederek KKTC'de muhteşem bir parlamento binası ve Cum­hurbaşkanlığı binasını inşa et­tiklerini, her ikisinin de gıpta edilecek eserler olduğunu di­le getirdi. KKTC'de yargı bina­larının yapımının başlatılma­sıyla ilgili adımı atacaklarını bildiren Erdoğan, "Millet bah­çeleriyle, donatılarıyla gerçek­ten muhteşem bir eser orada meydana getirdik ve cumartesi orada olacağız. Biz Kıbrıs Ada­sı'nda iki devletli çözümle tari­hi sorunları geride bırakabile­ceğimizi düşünüyor, çalışma­larımızı bu yönde ilerletiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri­yeti'nin tanınması için gay­retlerimizi de artırarak sür­düreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bı­rakmayız" diye konuştu.

İstanbul’da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin herkesi derinden üzdüğünü, kentsel dönüşümün hayati öneme sahip olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Erdoğan, “Sayın Kurum, İstanbul’a oradaki CHP’li birçok yerel yöneticiden daha fazla gidiyor zaten.

CHP Genel Başkanı İstanbul’a depremden ancak 5 gün sonra gitti. Onda da İstanbul halkıyla dayanışmak için değil, birilerine tekmil vermek için gitti. Biz İstanbul’un dertlerini bazı koltuk sahiplerinin fersah fersah ötesinde dert edinip, çözmek için gecesini gündüzüne katan bir hareketiz ve hükümetiz” dedi. Türkiye’nin bütün şehirleri gibi İstanbul’a da hizmet etmenin şeref olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar koparılan gürültülerle İstanbul’da kentsel dönüşümün önüne engeller çıkartıldığını kaydetti.

O engelleri aşmak için çabaladıklarını ancak engellemelerin İstanbul’a zaman kaybettirdiğini belirten Erdoğan, “En son depremde bir kez daha görüldü ki bu gürültücülerin dertleri İstanbul değil. Bunların dertleri başka. Biz, İstanbul’da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel dönüşüm bilincini artıracağız. Yoksa bugün kentsel dönüşüme karşı propaganda yapanlar, her felakette olduğu gibi Allah korusun İstanbul’da yaşanacak büyük bir felakette milletimizi bir başına bırakacak. Biz İstanbul’u onların eline ve insafına terk edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Köprüsü’ne İtalyan kredisi

2023 metrelik ana açıklığı ve 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ile dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü İstanbul’a bağlayacak otoyol projesine, İtalyan kredisi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma ziyareti sırasında Kınalı Malkara Otoyol Projesi için 250 milyon Euro büyüklüğünde kredi için Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir tarafından niyet mektubu imzalandı.

İtalyan ihracat Kredi Kurumu SACE tarafından sağlanacak kredi 10 yıl vadeli olacak. Çanakkale Köprüsü, Avrupa ile Asya’yı bağlayan, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olarak biliniyor. 2022 yılında hizmete sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul’a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarının temeli mart ayında atılmıştı.

Baykar ve Leonardo arasında imzalar atıldı

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında Mart ayında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması, dün Roma’da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle teati edildi. Törende 6 Mart 2025 tarihinde Roma’da imzalanan ve iki şirketin yüksek teknoloji alanındaki kabiliyetlerini birleştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptına ilişkin anlaşma belgeleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani tarafından karşılıklı olarak teslim edildi.